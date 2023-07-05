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Черкасов Павел Федорович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Черкасов Федор Акимович

Мать: Черкасова (Варварина) Аграфена Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Федора Николаевна

Бракосочетание
1828

Жена: Черкасова Федора Кононовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1828 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Гаврил Понкратов, Михаил Сави... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Черкасова Анна Павловна

Мать ребёнка: Черкасова Федора Николаевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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