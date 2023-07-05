Черкасов Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1828
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1828 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Гаврил Понкратов, Михаил Сави... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Черкасова Анна Павловна
Мать ребёнка: Черкасова Федора Николаевна
Смерть
Неизвестно