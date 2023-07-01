Варварин Яков Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1767
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1767 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Александр Понкратов и Василий ... Показать все
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Черкасова Аграфена Яковлевна
Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Варварина Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Струганова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Варварина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Понкратова Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна
Смерть
Неизвестно