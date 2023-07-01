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Варварин Яков Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1767

Жена: Варварина Софья Захарьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1767 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Александр Понкратов и Василий ... Показать все
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Черкасова Аграфена Яковлевна

Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Варварин Зот Яковлевич

Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Варварина Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Струганова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Варварина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Варварин Филат Яковлевич

Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Понкратова Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Варварина Софья Захарьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно