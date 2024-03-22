Черкасов Константин Федорович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Черкасова Прасковья Константиновна
Мать ребёнка: Черкасова Меланья Яковлевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Черкасова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Черкасова Меланья Яковлевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Черкасова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Черкасова Меланья Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Черкасова Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Черкасова Меланья Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Черкасова Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Черкасова Меланья Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Черкасова Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Черкасова Меланья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно