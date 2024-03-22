Черкасов Константин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасов Константин Федорович

Черкасов Константин Федорович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Черкасов Федор Акимович

Мать: Черкасова Аграфена Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Черкасова Прасковья Константиновна

Мать ребёнка: Черкасова Меланья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Черкасова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Черкасова Меланья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Черкасова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Черкасова Меланья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Черкасова Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Черкасова Меланья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Черкасова Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Черкасова Меланья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Черкасова Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Черкасова Меланья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Меланья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close