Черкасова (Мерзликина) Меланья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение: запись о рождении №5, метрическая книга за 1812 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Егор Мор... Показать все
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Черкасова Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Черкасов Константин Федорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Черкасова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Черкасов Константин Федорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Черкасова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Черкасов Константин Федорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Черкасова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Черкасов Константин Федорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Черкасова Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Черкасов Константин Федорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Черкасова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Черкасов Константин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно