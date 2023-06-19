Черкасова (Мерзликина) Меланья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова (Мерзликина) Меланья Яковлевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №5, метрическая книга за 1812 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Егор Мор... Показать все
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Черкасова Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Черкасов Константин Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Черкасова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Черкасов Константин Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Черкасова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Черкасов Константин Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Черкасова Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Черкасов Константин Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Черкасова Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Черкасов Константин Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Черкасова Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Черкасов Константин Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Константин Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно