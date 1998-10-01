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Козлов Алексей Кондратьевич

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Место рождения

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино

Дата рождения

24.07.1921

Дата смерти

?.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1921

Отец: Мамонов / Козлов Кондрат Герасимович

Мать: Козлова Соломонида Мартыновна

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Военная служба
С 1940
Ленинград, Советский союз
Призван в Советскую Армию
Попал в плен (военное)
1941
Минск-Люща
Военная служба
1941
Белосток-Рогачев
Участие на фронтах
Бракосочетание
12.07.1942

Жена: Козлова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
19.08.1943

Сын: Козлов Александр

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Федоровна

Военная служба
25.07.1944
Пинск
военная служба красноармеец
Рождение ребёнка
14.10.1946

Дочь: Котлярова Наталья

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Федоровна

Смерть
?.10.1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Серафимовское кладбище
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