Козлов Алексей Кондратьевич
Место рожденияБелорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Дата рождения24.07.1921
Дата смерти?.10.1998
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1921
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Военная служба
С 1940
Ленинград, Советский союз
Призван в Советскую Армию
Попал в плен (военное)
1941
Минск-Люща
Военная служба
1941
Белосток-Рогачев
Участие на фронтах
Бракосочетание
12.07.1942
Рождение ребёнка
19.08.1943
Сын: Козлов Александр
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Федоровна
Военная служба
25.07.1944
Пинск
военная служба красноармеец
Рождение ребёнка
14.10.1946
Дочь: Котлярова Наталья
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Федоровна
Смерть
?.10.1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Серафимовское кладбище