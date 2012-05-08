Козлова (Боровикова) Прасковья Федоровна
Место рожденияБелорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Дата рождения10.08.1924
Дата смерти08.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1924
Отец: Боровиков Федор Ильич
Мать: Боровиков Ульяна
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Бракосочетание
12.07.1942
Рождение ребёнка
19.08.1943
Сын: Козлов Александр
Отец ребёнка: Козлов Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
14.10.1946
Дочь: Котлярова Наталья
Отец ребёнка: Козлов Алексей Кондратьевич
Образование
Неизвестно
Могилевское педагогическое училище | учительница начальных классов
Смерть
08.05.2012
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Серафимовское 41