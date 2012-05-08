Козлова (Боровикова) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Боровикова) Прасковья Федоровна

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Место рождения

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино

Дата рождения

10.08.1924

Дата смерти

08.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1924

Отец: Боровиков Федор Ильич

Мать: Боровиков Ульяна

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Бракосочетание
12.07.1942

Муж: Козлов Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
19.08.1943

Сын: Козлов Александр

Отец ребёнка: Козлов Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
14.10.1946

Дочь: Котлярова Наталья

Отец ребёнка: Козлов Алексей Кондратьевич

Образование
Неизвестно
Могилевское педагогическое училище | учительница начальных классов
Смерть
08.05.2012
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Серафимовское 41
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