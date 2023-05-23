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Боровиков Федор Ильич

Место рождения

деревня Росинка Чаусский район Могилевская область

Дата рождения

01.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1882

Отец: Боровиков Илья

Мать: не указана

деревня Росинка Чаусский район Могилевская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Боровиков Иван

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Грищенкова Наталья

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Рождение ребёнка
18.05.1923

Дочь: Логутенок Анастасия

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Рождение ребёнка
10.08.1924

Дочь: Козлова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Рождение ребёнка
1927

Сын: Боровиков Василий

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровиков Илья

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровиков Степан

Мать ребёнка: Боровиков Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровиков Ульяна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьяне
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: расстрел 100 жителей
Похороны
Неизвестно
братская могила пелещино разинка
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