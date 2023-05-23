Боровиков Федор Ильич
Место рождениядеревня Росинка Чаусский район Могилевская область
Дата рождения01.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1882
Отец: Боровиков Илья
Мать: не указана
деревня Росинка Чаусский район Могилевская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Боровиков Иван
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Грищенкова Наталья
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Рождение ребёнка
18.05.1923
Дочь: Логутенок Анастасия
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Рождение ребёнка
10.08.1924
Дочь: Козлова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Рождение ребёнка
1927
Сын: Боровиков Василий
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровиков Илья
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровиков Степан
Мать ребёнка: Боровиков Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боровиков Ульяна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьяне
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: расстрел 100 жителей
Похороны
Неизвестно
братская могила пелещино разинка