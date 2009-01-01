агрогородок Сухари, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Сухари

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чаусовский уезд
Сухари8Наследн. Фелик. Мержеевского41819132

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чаусский уезд, Гладковская волость
533. Сухари, местечко бывшее владельческое, при реке Ресте, дворов 65, жителей 443, церковь православная, синагога, водяная мельница, 2 постоялых двора, 2 лавки

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Гладковская волость
21Село Сухаритрактереч. РестеСухаревск. с. о. 113394420Сухаревск. прав. 2825
28Мест. Сухаритрактереч. Рестенасл. дв. М. Ф. Листовской, пр. церк. земли64 2255 2245 1Сухаревск. прав. 2825

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Сухаревский сельсовет
д Сухари552

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Сухаревский сельсовет
аг. Сухари275

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