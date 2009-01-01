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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чаусовский уезд
Сухари8Наследн. Фелик. Мержеевского41819132
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
533. Сухари, местечко бывшее владельческое, при реке Ресте, дворов 65, жителей 443, церковь православная, синагога, водяная мельница, 2 постоялых двора, 2 лавки
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
21Село Сухаритрактереч. РестеСухаревск. с. о. 113394420Сухаревск. прав. 2825
28Мест. Сухаритрактереч. Рестенасл. дв. М. Ф. Листовской, пр. церк. земли64 2255 2245 1Сухаревск. прав. 2825
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Сухари552
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Сухари275