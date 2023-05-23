Козлова (Чивирова) Соломонида Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1921
Сын: Козлов Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Мамонов / Козлов Кондрат Герасимович
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Павел
Отец ребёнка: Козлов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Козлов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: после войны