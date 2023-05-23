Козлова (Чивирова) Соломонида Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Чивирова) Соломонида Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1921

Сын: Козлов Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Мамонов / Козлов Кондрат Герасимович

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, с. Пилещино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Павел

Отец ребёнка: Козлов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Козлов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонов / Козлов Кондрат Герасимович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: после войны