Доренских Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Захарова Дарья Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Сосновская, Челябинская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Захарова Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сосновская, Челябинская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно