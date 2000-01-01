Доренских Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доренских Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Захарова Дарья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Сосновская, Челябинская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Захарова Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сосновская, Челябинская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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