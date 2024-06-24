Доренская (Прохорова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Доренских Матвей Сафонович
Отец ребёнка: Доренской Сафон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Доренских Семён Сафонович
Отец ребёнка: Доренской Сафон Тимофеевич
Смерть
Неизвестно