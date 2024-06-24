Доренская (Прохорова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доренская (Прохорова) Ирина Ивановна

Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доренской Сафон Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Доренских Матвей Сафонович

Отец ребёнка: Доренской Сафон Тимофеевич

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Доренских Семён Сафонович

Отец ребёнка: Доренской Сафон Тимофеевич

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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