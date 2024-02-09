деревня Конарево, деревня Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Конарево

Солнцевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2612Конорева, д. каз.при р. Сейме.4018104485569
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Выползовская волость
1101. Конорево, село бывшее государственное, при реке Сейме, дворов 52, жителей 337, часовня, лавка

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Тимской уезд, Никольская волость
Конарево дер. 30228244Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 10.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Солнцевский район
630471Конареводеревня51°28'36°42'M-37-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Солнцевский муниципальный район, Сельское поселение Ивановский сельсовет
38638432141д Конареводеревня
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