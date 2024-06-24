Доренской Сафон Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Доренских Матвей Сафонович
Мать ребёнка: Доренская (Прохорова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Доренских Семён Сафонович
Мать ребёнка: Доренская (Прохорова) Ирина Ивановна
Смерть
1805