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Доренской Сафон Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Доренской Тимофей Антонович

Мать: Даренская (Даренская) Гликерия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доренская (Прохорова) Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Доренских Матвей Сафонович

Мать ребёнка: Доренская (Прохорова) Ирина Ивановна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Доренских Семён Сафонович

Мать ребёнка: Доренская (Прохорова) Ирина Ивановна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1805

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