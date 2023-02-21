Захарова (Доренских) Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Доренских) Дарья Семёновна

Захарова (Доренских) Дарья Семёновна

Место рождения

Сосновская, Челябинская область, Российская Федерация

Дата рождения

1828

Дата смерти

02.04.1866

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Доренских Семён

Мать: не указана

Сосновская, Челябинская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
03.12.1849 ст.

Дочь: Захарова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1852 ст.

Дочь: Евгения Петровна

Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
04.09.1854 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
11.10.1857 ст.

Сын: Захаров Андрей Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1860 ст.

Сын: Захаров Василий Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Пётр Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
02.04.1866
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: горячка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close