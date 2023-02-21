Захарова (Доренских) Дарья Семёновна
Место рожденияСосновская, Челябинская область, Российская Федерация
Дата рождения1828
Дата смерти02.04.1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Доренских Семён
Мать: не указана
Сосновская, Челябинская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
03.12.1849 ст.
Дочь: Захарова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
21.12.1852 ст.
Дочь: Евгения Петровна
Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
04.09.1854 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
11.10.1857 ст.
Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
20.12.1860 ст.
Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.1866
Причина смерти: горячка