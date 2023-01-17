Захаров Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения11.10.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1857 ст.
Отец: Захаров Пётр Ефимович
Мать: Захарова Дарья Семёновна
Бракосочетание
14.01.1876 ст.
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно