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Захаров Андрей Петрович

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

11.10.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1857 ст.

Отец: Захаров Пётр Ефимович

Мать: Захарова Дарья Семёновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
14.01.1876 ст.

Жена: Захарова Мария Григорьевна

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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