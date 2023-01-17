Захарова (Коркина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Коркина) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Коркин Григорий Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1876 ст.

Муж: Захаров Андрей Петрович

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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