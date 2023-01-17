Захарова (Коркина) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Коркин Григорий Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1876 ст.
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно