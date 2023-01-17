Коркин Григорий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коркин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Коркин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Захарова Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Ивлеева Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Захарова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Фролова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерофеева Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно