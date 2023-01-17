Коркин Григорий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркин Григорий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коркин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Коркин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Захарова Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Ивлеева Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Захарова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Фролова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерофеева Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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