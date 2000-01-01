Пескишев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Пескишев Иван Семёнович
Мать: Пескишева Анна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Пескишев Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Пескишева Татьяна Аникиевна
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Пескишева Татьяна Аникиевна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Злобина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Пескишева Татьяна Аникиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763