Пескишев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Пескишев Иван Семёнович

Мать: Пескишева Анна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Пескишев Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Пескишева Татьяна Аникиевна

Рождение ребёнка
1726

Сын: Пескишев Иван Иванович

Мать ребёнка: Пескишева Татьяна Аникиевна

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Злобина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Пескишева Татьяна Аникиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пескишева Татьяна Аникиевна

Смерть
После 1763
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