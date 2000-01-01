Пескишева (Огородникова) Татьяна Аникиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПескишева (Огородникова) Татьяна Аникиевна

Пескишева (Огородникова) Татьяна Аникиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1712

Сын: Пескишев Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Пескишев Иван Иванович

Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Пескишев Иван Иванович

Отец ребёнка: Пескишев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Злобина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Пескишев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close