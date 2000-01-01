Пескишева (Огородникова) Татьяна Аникиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1712
Сын: Пескишев Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Пескишев Иван Иванович
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Пескишев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Злобина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Пескишев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно