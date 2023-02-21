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Пескишев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Пескишев Иван Иванович

Мать: Пескишева Татьяна Аникиевна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Пескишева Мелакия Викуловна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пескишев Макар Иванович

Мать ребёнка: Пескишева Мелакия Викуловна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Пескишев Григорей Иванович

Мать ребёнка: Пескишева Мелакия Викуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пескишева Мелакия Викуловна

Смерть
Неизвестно
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