Пескишев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Пескишева Мелакия Викуловна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Пескишева Мелакия Викуловна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Пескишев Григорей Иванович
Мать ребёнка: Пескишева Мелакия Викуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно