Пескишева (Тиркиных) Мелакия Викуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Пескишев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Пескишев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Пескишев Григорей Иванович
Отец ребёнка: Пескишев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно