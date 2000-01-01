Пескишева (Тиркиных) Мелакия Викуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Тиркиных) Мелакия Викуловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Пескишев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пескишев Макар Иванович

Отец ребёнка: Пескишев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Пескишев Григорей Иванович

Отец ребёнка: Пескишев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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