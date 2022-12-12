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Пескишев Иван Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Пескишев Семён Петрович

Мать: Пескишева Анна

Рождение ребёнка
1687

Сын: Пескишев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Пескишева Анна

Рождение ребёнка
1697

Сын: Пескишев Никита Иванович

Мать ребёнка: Пескишева Анна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Пескишев Иван Иванович

Мать ребёнка: Пескишева Анна

Место жительства
Неизвестно
Вересники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пескишева Анна

Смерть
До 1744
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