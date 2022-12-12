Пескишев Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Пескишев Семён Петрович
Мать: Пескишева Анна
Рождение ребёнка
1687
Мать ребёнка: Пескишева Анна
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: Пескишева Анна
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Пескишева Анна
Место жительства
Неизвестно
Вересники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пескишева Анна
Смерть
До 1744