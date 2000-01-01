Пескишева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Пескишев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Пескишев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1697

Сын: Пескишев Никита Иванович

Отец ребёнка: Пескишев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1700

Сын: Пескишев Иван Иванович

Отец ребёнка: Пескишев Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно
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