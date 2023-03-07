Гримагин Маркел Григорьев
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Гримагин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марашева Ксения Маркелова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Парфён Маркелов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Зот Маркелов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Устинья Леонтьева
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Устинья Леонтьева
Место жительства
1858
54
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Леонтьева
Смерть
Неизвестно