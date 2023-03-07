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Гримагин Маркел Григорьев

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Гримагин Григорий

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гурьев Григорий Маркелов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марашева Ксения Маркелова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1831

Сын: Парфён Маркелов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Зот Маркелов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Гурьев Архип Маркелов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гримагин Пётр Маркелов

Мать ребёнка: Устинья Леонтьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гримагин Павел Маркелов

Мать ребёнка: Устинья Леонтьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
54
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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