?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Гришакин Маркел Григорьев1809 г.р.
Дети
Гурьев Григорий Маркелов1827 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мурашева (Гришакина) Ксения Маркелова
Отец ребёнка: Гришакин Маркел Григорьев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Гришакин Маркел Григорьев
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Гришакин Маркел Григорьев
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Гришакин Маркел Григорьев
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Гришакин Маркел Григорьев
Смерть
Неизвестно