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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Гришакин Маркел Григорьев1809 г.р.
Дети
Гурьев Григорий Маркелов1827 г.р.
Мурашева (Гришакина) Ксения Маркелова1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришакин Маркел Григорьев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мурашева (Гришакина) Ксения Маркелова

Отец ребёнка: Гришакин Маркел Григорьев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гурьев Григорий Маркелов

Отец ребёнка: Гришакин Маркел Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гримагин Парфён Маркелов

Отец ребёнка: Гришакин Маркел Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гримагин Зот Маркелов

Отец ребёнка: Гришакин Маркел Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Гришанин Архип Маркелов

Отец ребёнка: Гришакин Маркел Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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