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Парфён Маркелов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Гримагин Маркел Григорьев

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Василий Парфёнов

Мать ребёнка: Марья Елистратова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сергей Парфёнов

Мать ребёнка: Марья Елистратова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
54
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Елистратова

Смерть
Неизвестно
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