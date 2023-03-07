Парфён Маркелов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Гримагин Маркел Григорьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1854
Сын: Василий Парфёнов
Мать ребёнка: Марья Елистратова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сергей Парфёнов
Мать ребёнка: Марья Елистратова
Место жительства
1858
54
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Елистратова
Смерть
Неизвестно