Гримагина Марья Елистратова
женский, родилась 1831
умерла Неизвестно
Супруги
Гримагин Парфён Маркелов1831 г.р.
Дети
Гришакин Василий Парфёнов1854 г.р.
Гримагин Сергей Парфёнов1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гришакин Василий Парфёнов
Отец ребёнка: Гримагин Парфён Маркелов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Гримагин Парфён Маркелов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно