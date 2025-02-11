Гримагина Марья Елистратова 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Гримагина Марья Елистратова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1831

умерла Неизвестно

Супруги
Гримагин Парфён Маркелов1831 г.р.
Дети
Гришакин Василий Парфёнов1854 г.р.
Гримагин Сергей Парфёнов1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гримагин Парфён Маркелов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Гришакин Василий Парфёнов

Отец ребёнка: Гримагин Парфён Маркелов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гримагин Сергей Парфёнов

Отец ребёнка: Гримагин Парфён Маркелов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

54

Смерть
Неизвестно

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