Марашева (Гришакина) Ксения Маркелова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Гримагин Маркел Григорьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Марашев Иван Николаев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Марашев Семён Иванов
Отец ребёнка: Марашев Иван Николаев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Марашев Иван Иванов
Отец ребёнка: Марашев Иван Николаев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Марашев Захар Иванов
Отец ребёнка: Марашев Иван Николаев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Марашев Иван Николаев
Место жительства
1858
41
Рождение ребёнка
07.11.1868
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Марашев Иван Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно