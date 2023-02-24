Марашева (Гришакина) Ксения Маркелова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марашева (Гришакина) Ксения Маркелова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гримагин Маркел Григорьев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1849

Сын: Марашев Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Марашев Иван Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Марашев Семён Иванов

Отец ребёнка: Марашев Иван Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Марашев Иван Иванов

Отец ребёнка: Марашев Иван Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Марашев Захар Иванов

Отец ребёнка: Марашев Иван Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Марашев Филимон Иванов

Отец ребёнка: Марашев Иван Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
41
Рождение ребёнка
07.11.1868

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Марашев Иван Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марашев Иван Николаев

Смерть
Неизвестно
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