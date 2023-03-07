Гримагин Григорий
Место рождения
Дата рожденияДо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1804
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гримагин Маркел Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гримагин Кузьма Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Афонасий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно