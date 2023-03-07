Гримагин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГримагин Григорий

Гримагин Григорий

avatar

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Гримагин Абрам Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Гримагин Маркел Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гримагин Кузьма Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Афонасий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close