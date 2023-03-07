Синюгин Андрей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти27.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Образование
С 1896 по 1901
Рождение ребёнка
19.10.1914
Дочь: Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Синюгин Мария Дмитриевна
Военная служба
1915
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Синюгин Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.01.1922
Сын: Синюгин Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Синюгин Мария Дмитриевна
Адрес: Петропавловский пер., 15-1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синюгин Мария Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Работа или профессия
Неизвестно
писец
Работа или профессия
Неизвестно
канцелярский служитель
Работа или профессия
Неизвестно
Варшава
канцелярский служитель
Работа или профессия
Неизвестно
Варшава
пом. бухгалтера I разряда
Образование
Неизвестно
Бердичев
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Троицкая Верхнепосадская церковь
Смерть
27.02.1938
Красное кл.