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Синюгин Андрей Фёдорович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

27.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Синюгин Фёдор Алексеевич

Мать: Синюгина Пелагея Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
С 1896 по 1901
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.10.1914

Дочь: Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Синюгин Мария Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Военная служба
1915
Рождение ребёнка
1918

Сын: Синюгин Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Синюгин Мария Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.01.1922

Сын: Синюгин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Синюгин Мария Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Адрес: Петропавловский пер., 15-1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синюгин Мария Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Работа или профессия
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
писец
Работа или профессия
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
канцелярский служитель
Работа или профессия
Неизвестно
Варшава
канцелярский служитель
Работа или профессия
Неизвестно
Варшава
пом. бухгалтера I разряда
Образование
Неизвестно
Бердичев
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Крещение
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Троицкая Верхнепосадская церковь
Смерть
27.02.1938
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Красное кл.
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