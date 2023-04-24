Синюгин Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1922
Дата смерти21.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1922
Отец: Синюгин Андрей Фёдорович
Мать: Синюгин Мария Дмитриевна
Адрес: Петропавловский пер., 15-1
Образование
С 08.09.1940 по ?.09.1941
санкт-петербург
Образование
1940
Образовательное учреждение: школа
Военная служба
С ?.09.1941 по ?.12.1947
Военная служба
С ?.12.1947 по ?.04.1949
Военная служба
С ?.04.1949 по ?.09.1950
Образование
С ?.09.1950 по ?.10.1953
Рождение ребёнка
04.03.1951
Сын: Синюгин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Синюгина Наталия Ивановна
Адрес: Решетниковская, 2
Военная служба
С ?.10.1953 по ?.07.1960
Эстония, Выру
Рождение ребёнка
19.02.1958
Сын: Синюгин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Синюгина Наталия Ивановна
Военная служба
С ?.07.1960 по 03.01.1966
Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.03.1982
Красное кл., рядом с Ситниковой С.Н.