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Синюгин Владимир Андреевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

12.01.1922

Дата смерти

21.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1922

Отец: Синюгин Андрей Фёдорович

Мать: Синюгин Мария Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Адрес: Петропавловский пер., 15-1
Образование
С 08.09.1940 по ?.09.1941
санкт-петербург
Образование
1940
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образовательное учреждение: школа
Военная служба
С ?.09.1941 по ?.12.1947
Военная служба
С ?.12.1947 по ?.04.1949
Военная служба
С ?.04.1949 по ?.09.1950
Образование
С ?.09.1950 по ?.10.1953
Рождение ребёнка
04.03.1951

Сын: Синюгин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Синюгина Наталия Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Адрес: Решетниковская, 2
Военная служба
С ?.10.1953 по ?.07.1960
Эстония, Выру
Рождение ребёнка
19.02.1958

Сын: Синюгин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Синюгина Наталия Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Военная служба
С ?.07.1960 по 03.01.1966
Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синюгина Наталия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
21.03.1982
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Красное кл., рядом с Ситниковой С.Н.
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