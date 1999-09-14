Синюгина (Орнатская) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинюгина (Орнатская) Наталия Ивановна

Синюгина (Орнатская) Наталия Ивановна

avatar

Место рождения

Нижний Новгород, РСФСР

Дата рождения

13.11.1922

Дата смерти

14.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1922

Отец: Орнатский Иван Матвеевич

Мать: Орнатская Вера Николаевна

Нижний Новгород, РСФСР
Красносолдатский пер, 13-4
Рождение ребёнка
04.03.1951

Сын: Синюгин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Синюгин Владимир Андреевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Адрес: Решетниковская, 2
Рождение ребёнка
19.02.1958

Сын: Синюгин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Синюгин Владимир Андреевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синюгин Владимир Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
14.09.1999
Нижний Новгород, Россия
Красное кладбище, вместе с С. Н. Ситниковой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close