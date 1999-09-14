Синюгина (Орнатская) Наталия Ивановна
Место рожденияНижний Новгород, РСФСР
Дата рождения13.11.1922
Дата смерти14.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1922
Нижний Новгород, РСФСР
Красносолдатский пер, 13-4
Рождение ребёнка
04.03.1951
Сын: Синюгин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Синюгин Владимир Андреевич
Адрес: Решетниковская, 2
Рождение ребёнка
19.02.1958
Сын: Синюгин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Синюгин Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.1999
Нижний Новгород, Россия
Красное кладбище, вместе с С. Н. Ситниковой