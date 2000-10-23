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Синюгин Юрий Андреевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

23.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Синюгин Андрей Фёдорович

Мать: Синюгин Мария Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Лариса Юрьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1951

Сын: Синюгин Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
23.10.2000
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