Синюгин Юрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти23.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Синюгин Андрей Фёдорович
Мать: Синюгин Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Лариса Юрьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
23.10.2000