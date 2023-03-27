Синюгина (Синюгин) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синюгина (Синюгин) Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

09.04.1931

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Синюгин Василий Коновалов

Мать: Колотыгина Варвара Иванова

Бракосочетание
Около 1882

Муж: Синюгин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Синюгин Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Синюгин Фёдор Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Синюгин Фёдор Алексеевич

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Синюгин Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Синюгин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Синюгин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Синюгин Фёдор Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
09.04.1931
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Напольное кл., рядом с С.Ф.Синюгиным
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