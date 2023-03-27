Синюгина (Синюгин) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти09.04.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Около 1882
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Синюгин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Синюгин Фёдор Алексеевич
Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1898
Отец ребёнка: Синюгин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Синюгин Фёдор Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1931
Напольное кл., рядом с С.Ф.Синюгиным