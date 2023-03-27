Синюгин Василий Коновалов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Синюгина Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Колотыгина Варвара Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Болобоновская волость, деревня Еделёво