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Синюгин Василий Коновалов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Синюгина Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Колотыгина Варвара Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Болобоновская волость, деревня Еделёво