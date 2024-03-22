Синюгин Фёдор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти19.05.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Сенюгин Алексей Иванович
Мать: Анна Михайлова
Бракосочетание
Около 1882
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Синюгина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Синюгина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Синюгина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Синюгина Пелагея Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Смерть
19.05.1918
Петропавловское кл., у ул.Белинского