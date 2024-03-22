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Синюгин Фёдор Алексеевич

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

19.05.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Сенюгин Алексей Иванович

Мать: Анна Михайлова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1882

Жена: Синюгина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Синюгин Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Синюгина Пелагея Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Синюгина Пелагея Васильевна

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Синюгин Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Синюгина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Синюгин Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Синюгина Пелагея Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Военная служба
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
19.05.1918
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Петропавловское кл., у ул.Белинского
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