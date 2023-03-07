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Новикова Анна Семёнова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Скытев Семён Иосифов

Мать: Евдокия Савельева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
21.07.1818

Муж: Новиков Прокопий (Демидов)

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1824

Дочь: Матрона Прокопиева

Отец ребёнка: Новиков Прокопий (Демидов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.09.1829

Сын: Новиков Григорий Прокопов

Отец ребёнка: Новиков Прокопий (Демидов)

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
07.11.1832

Сын: Новиков Михаил Прокопов

Отец ребёнка: Новиков Прокопий (Демидов)

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
29.04.1839

Сын: Новиков Афанасий Прокопиев

Отец ребёнка: Новиков Прокопий (Демидов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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