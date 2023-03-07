Новикова Анна Семёнова
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Скытев Семён Иосифов
Мать: Евдокия Савельева
Бракосочетание
21.07.1818
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1824
Дочь: Матрона Прокопиева
Отец ребёнка: Новиков Прокопий (Демидов)
Рождение ребёнка
22.09.1829
Сын: Новиков Григорий Прокопов
Отец ребёнка: Новиков Прокопий (Демидов)
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
07.11.1832
Отец ребёнка: Новиков Прокопий (Демидов)
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
29.04.1839
Сын: Новиков Афанасий Прокопиев
Отец ребёнка: Новиков Прокопий (Демидов)
Смерть
Неизвестно