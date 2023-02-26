Ксения Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Скытев Семён Иосифов
Мать: Евдокия Савельева
Бракосочетание
18.04.1809
Муж: Наум Филиппов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1813
Дочь: Анна Наумова
Отец ребёнка: Наум Филиппов
Рождение ребёнка
15.11.1815
Дочь: Романова Степанида Наумова
Отец ребёнка: Наум Филиппов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Заботкина Агафия Наумова
Отец ребёнка: Наум Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калина
Смерть
Неизвестно