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Ксения Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Скытев Семён Иосифов

Мать: Евдокия Савельева

Бракосочетание
18.04.1809

Муж: Наум Филиппов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1813

Дочь: Анна Наумова

Отец ребёнка: Наум Филиппов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.11.1815

Дочь: Романова Степанида Наумова

Отец ребёнка: Наум Филиппов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Заботкина Агафия Наумова

Отец ребёнка: Наум Филиппов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калина

Смерть
Неизвестно
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