(Скытева) Агафия Семёнова
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Дата рождения21.01.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1803
Отец: Скытев Семён Иосифов
Мать: Евдокия Савельева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Бракосочетание
20.07.1822
Муж: Лаврентий Никитин
Покровская церковь с.Дмитриевка
Смерть
Неизвестно