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(Скытева) Агафия Семёнова

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия

Дата рождения

21.01.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1744 г.р.

Мать

1755 г.р.

Муж

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1803

Отец: Скытев Семён Иосифов

Мать: Евдокия Савельева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Бракосочетание
20.07.1822

Муж: Лаврентий Никитин

Покровская церковь с.Дмитриевка
Смерть
Неизвестно
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