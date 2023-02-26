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Скытев Иван Семёнов

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Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

20.08.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1793

Отец: Скытев Семён Иосифов

Мать: Евдокия Савельева

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
07.01.1824

Жена: Мавра Яковлева

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
26.11.1826

Сын: Скытев Андрей Иванов

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анисия Иванова

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
01.01.1831

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.01.1835

Сын: Скытев Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.06.1837

Жена: Скытева Ефимия Ефимова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Смерть
Неизвестно
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