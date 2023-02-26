Скытев Иван Семёнов
Место рождениясельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения20.08.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1793
Отец: Скытев Семён Иосифов
Мать: Евдокия Савельева
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
07.01.1824
Жена: Мавра Яковлева
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
26.11.1826
Сын: Скытев Андрей Иванов
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анисия Иванова
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
01.01.1831
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
17.01.1835
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Бракосочетание
26.06.1837
Жена: Скытева Ефимия Ефимова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Смерть
Неизвестно