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Мавра Яковлева

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

02.02.1837

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
07.01.1824

Муж: Скытев Иван Семёнов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
26.11.1826

Сын: Скытев Андрей Иванов

Отец ребёнка: Скытев Иван Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анисия Иванова

Отец ребёнка: Скытев Иван Семёнов

Рождение ребёнка
01.01.1831

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Скытев Иван Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.01.1835

Сын: Скытев Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Скытев Иван Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
02.02.1837
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от горячки
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