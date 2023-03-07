Мавра Яковлева
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти02.02.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1824
Муж: Скытев Иван Семёнов
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
26.11.1826
Сын: Скытев Андрей Иванов
Отец ребёнка: Скытев Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анисия Иванова
Отец ребёнка: Скытев Иван Семёнов
Рождение ребёнка
01.01.1831
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Скытев Иван Семёнов
Рождение ребёнка
17.01.1835
Отец ребёнка: Скытев Иван Семёнов
Смерть
02.02.1837
Причина смерти: от горячки