Новиков Прокопий (Демидов)
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения05.07.1803
Дата смерти12.09.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1803
Отец: Демид Алексеев
Мать: Матрона Григорьева
Бракосочетание
21.07.1818
Жена: Новикова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
До 1824
Дочь: (Новикова) Матрона Прокопиева
Мать ребёнка: Новикова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
22.09.1829
Сын: Новиков Григорий Прокопов
Мать ребёнка: Новикова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
07.11.1832
Мать ребёнка: Новикова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
29.04.1839
Сын: Новиков Афанасий Прокопиев
Мать ребёнка: Новикова Анна Семёнова
Смерть
12.09.1840
Причина смерти: от чахотки