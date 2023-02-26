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Новиков Прокопий (Демидов)

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

05.07.1803

Дата смерти

12.09.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1803

Отец: Демид Алексеев

Мать: Матрона Григорьева

Бракосочетание
21.07.1818

Жена: Новикова Анна Семёнова

Рождение ребёнка
До 1824

Дочь: (Новикова) Матрона Прокопиева

Мать ребёнка: Новикова Анна Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.09.1829

Сын: Новиков Григорий Прокопов

Мать ребёнка: Новикова Анна Семёнова

Рождение ребёнка
07.11.1832

Сын: Новиков Михаил Прокопов

Мать ребёнка: Новикова Анна Семёнова

Рождение ребёнка
29.04.1839

Сын: Новиков Афанасий Прокопиев

Мать ребёнка: Новикова Анна Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
12.09.1840
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от чахотки

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