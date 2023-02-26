Матрона Григорьева
Место рождениясельцо Сухоново
Дата рождения1779
Дата смерти19.02.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Сухоново
Рождение ребёнка
05.07.1803
Сын: Новиков Прокопий (Демидов)
Отец ребёнка: Демид Алексеев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид Алексеев
Смерть
19.02.1811
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: родами