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Матрона Григорьева

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Место рождения

сельцо Сухоново

Дата рождения

1779

Дата смерти

19.02.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Сухоново
Рождение ребёнка
05.07.1803

Сын: Новиков Прокопий (Демидов)

Отец ребёнка: Демид Алексеев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид Алексеев

Смерть
19.02.1811
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: родами
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