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Иродион Фёдоров

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Фёдор Савельев

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1793

Жена: Макрида (Марина) Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1794

Сын: Павел Иродионов

Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1795

Сын: Наум Иродионов

Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1797

Сын: Захар Иродионов

Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1802

Дочь: Татьяна Иродионова

Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Ананий Иродионов

Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Иродионова

Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1806

Дочь: Евдокия Иродионова

Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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