Иродион Фёдоров
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Фёдор Савельев
Мать: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1793
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1794
Сын: Павел Иродионов
Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1795
Сын: Наум Иродионов
Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1797
Сын: Захар Иродионов
Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1802
Дочь: Татьяна Иродионова
Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Ананий Иродионов
Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Иродионова
Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1806
Дочь: Евдокия Иродионова
Мать ребёнка: Макрида (Марина) Фёдорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно