Ананий Иродионов
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Иродион Фёдоров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.06.1837
Жена: Марфа Еремеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
1837
Рождение ребёнка
05.09.1838
Сын: Аким Ананиев
Мать ребёнка: Марфа Еремеева
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1840
Сын: Стефан Ананиев
Мать ребёнка: Марфа Еремеева
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Андреева
Смерть
Неизвестно