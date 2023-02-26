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Ананий Иродионов

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Иродион Фёдоров

Мать: Макрида (Марина) Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.06.1837

Жена: Марфа Еремеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
1837
Рождение ребёнка
05.09.1838

Сын: Аким Ананиев

Мать ребёнка: Марфа Еремеева

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1840

Сын: Стефан Ананиев

Мать ребёнка: Марфа Еремеева

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Андреева

Смерть
Неизвестно
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