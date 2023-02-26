Павел Иродионов
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.11.1794
Дата смерти26.03.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1794
Отец: Иродион Фёдоров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.01.1842
Жена: Дария Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.01.1843
Дочь: Анисия Павлова
Мать ребёнка: Дария Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Николаева
Смерть
26.03.1844
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.