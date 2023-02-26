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Павел Иродионов

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.11.1794

Дата смерти

26.03.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1794

Отец: Иродион Фёдоров

Мать: Макрида (Марина) Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.01.1842

Жена: Дария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.01.1843

Дочь: Анисия Павлова

Мать ребёнка: Дария Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Николаева

Смерть
26.03.1844
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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