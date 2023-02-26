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Дария Павлова

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Павел Афанасиев

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1838

Сын: Яков (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.01.1842

Муж: Павел Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.01.1843

Дочь: Анисия Павлова

Отец ребёнка: Павел Иродионов

Бракосочетание
28.09.1847

Муж: Алексей (Николаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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