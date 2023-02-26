Дария Павлова
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Павел Афанасиев
Мать: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1838
Сын: Яков (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.01.1842
Муж: Павел Иродионов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.01.1843
Дочь: Анисия Павлова
Отец ребёнка: Павел Иродионов
Бракосочетание
28.09.1847
Муж: Алексей (Николаев)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно