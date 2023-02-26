Марфа Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1833
Дочь: Федора Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий Михайлов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.06.1837
Муж: Ананий Иродионов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.09.1838
Сын: Аким Ананиев
Отец ребёнка: Ананий Иродионов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1840
Сын: Стефан Ананиев
Отец ребёнка: Ананий Иродионов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ануфрий Михайлов
Смерть
Неизвестно