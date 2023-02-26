Марфа Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.
1795 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1833

Дочь: Федора Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий Михайлов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.06.1837

Муж: Ананий Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.09.1838

Сын: Аким Ананиев

Отец ребёнка: Ананий Иродионов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1840

Сын: Стефан Ананиев

Отец ребёнка: Ананий Иродионов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфрий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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