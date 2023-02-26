Ануфрий Михайлов
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.06.1795
Дата смерти16.06.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1795
Отец: Михаил Михайлов
Мать: Васса Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1833
Дочь: Федора Ануфриева
Мать ребёнка: Марфа Еремеева
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Еремеева
Смерть
16.06.1836
д.Житчицы Поречского уезда Смоленской губ.