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Ануфрий Михайлов

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.06.1795

Дата смерти

16.06.1836

Пол

Мужской

Отец

До 1777 г.р.

Мать

До 1777 г.р.

Жена

До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1795

Отец: Михаил Михайлов

Мать: Васса Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1833

Дочь: Федора Ануфриева

Мать ребёнка: Марфа Еремеева

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Еремеева

Смерть
16.06.1836
д.Житчицы Поречского уезда Смоленской губ.
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