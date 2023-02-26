Васса Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1795
Сын: Ануфрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1796
Дочь: Федора Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1798
Дочь: Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1800
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Михайлов
Смерть
Неизвестно