Васса Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1795

Сын: Ануфрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1796

Дочь: Федора Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1798

Дочь: Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1800

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Михайлов

Смерть
Неизвестно
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